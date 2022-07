Diocesi: Cefalù, il 3 luglio a Gangi la Statio Ecclesiae con il card. Grech

Si terrà domenica 3 luglio, al Santuario dello Spirito Santo di Gangi (Pa), la Statio Ecclesiae Cephalocensis. Un momento ecclesiale per tutta la comunità diocesana in comunione con il vescovo, mons. Giuseppe Marciante. La Statio sarà guidata dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. “Un appuntamento in cui vivremo comunitariamente la bellezza della sinodalità nell’importante cammino che la Chiesa diocesana ha intrapreso nel novembre 2020”, si legge in una nota della diocesi. Un’occasione per riflettere, a partire dal versetto biblico “Arde il nostro cuore mentre ci parli” (Lc 24,32b), su “Discernimento, partecipazione e Chiesa sinodale”.

Le comunità parrocchiali di tutta la diocesi sono convocate a Gangi per sostenere con la preghiera il cammino del XII Sinodo diocesano voluto dal vescovo di Cefalù, mons. Marciante. “Ci si fermerà per riflettere sui passi compiuti fino ad oggi e su quelli ancora da compiere”. Dopo aver incontrato i referenti, la Commissione preparatoria e la Segreteria del Sinodo, alle 18, assieme al vescovo Giuseppe Marciante, il card. Mario Grech presiederà la celebrazione eucaristica.