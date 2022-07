Rai Tre: Sulla Via di Damasco, in onda domani una puntata dedicata alla Madonna e alle apparizioni

Le apparizioni mariane hanno sempre incuriosito tutti, credenti e non. Ultimamente, con la consacrazione a Maria di Russia e Ucraina ad opera di Papa Francesco, è tornato di attualità anche il mistero di Fatima. Eva Crosetta affronterà questi eventi straordinari a Sulla Via di Damasco in onda domani, domenica 3 luglio, alle 8.35, su Rai Tre, interpretandone significato, attendibilità e posizione della Chiesa. Lo farà in compagnia di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore che, a questi enigmi della fede che irrompono nella storia, ha dedicato molti studi. All’inizio del programma di Vito Sidoti, telecamere puntate su Fatima, “la più profetica delle apparizioni moderne”, con le parole del rettore del santuario, padre Carlos Cabecinhas. “E che i miracoli esistono, ne è prova suor Luigina Traverso, con la sua incredibile storia di guarigione iniziata a Lourdes, tra stupore e meraviglia”. Infine, Ivanka Ivankovic (veggente di Medjugorje) ricorderà quel 24 giugno 1981, quando sei ragazzini videro apparire una figura evanescente e luminosa: la Madonna. “Le apparizioni – secondo Gaeta – danno la certezza che Dio ci ama e che Maria è testimone di questo amore”.