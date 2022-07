Papa Francesco: nomina mons. Domenico Pompili vescovo di Verona

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Verona presentata da mons. Giuseppe Zenti e ha nominato vescovo mons. Domenico Pompili, finora vescovo di Rieti. Mons. Pompili è nato il 21 maggio 1963 a Roma ed è stato ordinato sacerdote il 6 agosto 1988 per la diocesi di Anagni-Alatri. Dopo l’ordinazione presbiterale ha ricoperto vari ministeri ed uffici nella diocesi di Anagni-Alatri, conseguendo inoltre il Dottorato in Teologia morale nel 2001 presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Nel 2005 è stato nominato aiutante di studio della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana, in particolare presso Sat 2000 e Radio in-Blu. È stato poi segretario della Fondazione Comunicazione e Cultura, membro del Comitato italiano per il Sostegno alle iniziative della Pastorale giovanile, membro del Consiglio di amministrazione del quotidiano “Avvenire” e docente incaricato di Teologia morale presso l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Dal 2007 è stato direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e, dal 2009, sotto-segretario della stessa. Nominato vescovo di Rieti il 15 maggio 2015, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 5 settembre successivo. Il 29 ottobre 2020 è stato nominato amministratore apostolico di Ascoli Piceno, incarico mantenuto fino al 28 novembre 2021. In seno alla Cei, è presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.