Libri: Vantini (teologa), “educare compito affascinante per chi ha passione per la vita e la sua fioritura”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Educare è un compito complesso che non può prescindere da come noi stiamo al mondo, da come affrontiamo gli imprevisti e le fatiche della vita, nella consapevolezza che le risposte contengono qualcosa di utile anche in chiave educativa”. Lo afferma Lucia Vantini, presidente del Coordinamento teologhe italiane, nel suo nuovo libro intitolato “Educazione” (Ed. In Dialogo), inserito nella collana “Agape”. “La scommessa – aggiunge Vantini – è che educare sia un’esperienza che non sopporta alcuna rigidità ma esige comunque fermezza, e che questa si giochi soprattutto nell’accettazione di involontari sconfinamenti in territori sconosciuti e incerti, senza tuttavia mai smarrire l’ostinazione per la fioritura della vita”.

Lucia Vantini rilegge il tema dell’educare interrogandosi sul modo in cui ci si pone nei confronti del mondo, non dissociando mai la “questione educativa” dalle grandi domande etiche, politiche e spirituali della vita adulta e dell’universo simbolico in cui ci troviamo a vivere. Una riflessione che prende le mosse dall’icona biblica dell’incontro di Gesù con la donna siro-fenicia, la cui rilettura, nella prima parte del volume, è affidata alla biblista Silvia Zanconato.

Vantini afferma: “la sfida dell’educazione è particolarmente impegnativa in un tempo come questo in cui le trasmissioni generazionali sembrano interrotte o comunque affaticate, ma non può che risultare affascinante a chi ha passione per la vita e la sua fioritura. È però necessario avere la forza di stare in un equilibrio instabile e di riconoscerlo promettente. […] Il segreto dell’educazione sta dunque nella capacità di leggere il reale nella consapevolezza di starci dentro, nella sapienza di indovinare i tempi e i modi delle parole, degli abbracci e dei conflitti, nell’ostinazione di cercare e curare la vita a qualunque condizione”.

Agape, chiarisce l’editore, “offre una riflessione su parole che intendono provocare, far riflettere, avviare un dialogo tra persone con storie e culture diverse, per promuovere un confronto sulla società di domani” (tra i titoli: Città, Europa, Terra, Dolore, Ricchezza).