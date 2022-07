Pier Giorgio Frassati: dal 3 al 5 luglio in programma a Pollone e Torino celebrazioni per la festa liturgica

In occasione della festa liturgica di Pier Giorgio Frassati sono diversi gli appuntamenti in programma promossi dall’arcidiocesi di Torino e dalla diocesi di Biella in collaborazione con l’Azione cattolica e le associazioni legate al beato. Si inizierà domenica 3 luglio, alle 21, presso l’oratorio parrocchiale di Pollone, con la proiezione del film “Il manto della misericordia”: interverranno il regista, Emanuele Cecconello, Alessandra Alberto e Carmela Bongiovanni. Il giorno successivo, alle 18.30, presso la chiesa parrocchiale di Pollone, verrà celebrata l’Eucarestia, presieduta da mons. Robert Jean Louis Le Gall, arcivescovo emerito di Tolosa, e concelebrata da mons. Roberto Farinella, vescovo di Biella. Alle 21 si pregherà ancora con l’adorazione eucaristica, sotto la sequoia di Villa Frassati Ametis, a Pollone, in via Pier Giorgio Frassati, 33.

Martedì 5 luglio, a Torino, alle 18, nella cattedrale di S. Giovanni Battista, mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà l’Eucarestia, concelebrata da mons. Le Gall. Sempre in cattedrale, al termine della messa, alle 19 si terrà l’incontro “In dialogo con Pier Giorgio Frassati” al quale interverranno Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, Roberto Falciola, vicepostulatore della causa di canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati, e Cristina Novelli, giovane di Ac. Modererà l’incontro don Luca Ramello, direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile di Torino.