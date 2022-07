Formazione: corso on line su “Discernimento comunitario e processo decisionale in una Chiesa sinodale”

La Fondazione Missio (Cei) rilancia, attraverso il suo sito ufficiale, il corso on line gratuito su “Discernimento comunitario e processo decisionale in una Chiesa sinodale” organizzato dal Boston College School of Theology and Ministry. “Si tratta di un’opportunità sia per vivere al meglio il Cammino sinodale che la Chiesa sta celebrando, sia per acquisire elementi utili – vi si legge – per contribuire alla crescita ecclesiale, sia per formarsi a livello personale. Il tema trattato dal corso è di grande attualità e di urgente applicazione, con il pregio di essere approfondito ed elaborato in una visione mondiale che aiuta a sentirsi parte del cammino della Chiesa universale”. Il corso prende il via il 4 luglio e le lezioni verranno caricate sul web ogni settimana, in modo che ciascun iscritto possa scaricarle e seguirle quando preferisce”. I video durano da 20 a 30 minuti e sono in varie lingue: italiano, francese, inglese, portoghese, spagnolo.