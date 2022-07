Diocesi: Lecce, le Suore d’Ivrea lasciano dopo 142 anni l’istituto “Saraceno”. Domani messa in duomo

Con una messa solenne in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia, domani sera 3 luglio alle 19, la città e la comunità diocesana di Lecce saluteranno la comunità delle Suore d’Ivrea che dopo 142 anni lascia la sede dell’asilo “Saraceno” in corso Vittorio Emanuele. “Com’è noto, la storica scuola materna chiude e lo stabile che l’ha ospitata fino allo scorso 30 giugno – come tutto il resto dello storico complesso del convento dei Teatini – torna al comune che ne è legittimo proprietario”, chiarisce una nota. L’immobile dal 1880 è stato gestito dalle suore della Congregazione dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, “che ben 142 anni fa furono invitate a svolgere la loro attività didattica e di formazione cristiana dei bambini. Nell’anno dell’apertura la scuola accoglieva ben 580 alunni”. Negli ultimi vent’anni la scuola “si è caratterizzata per un’accoglienza multietnica che a Lecce non aveva pari: bambini di ogni nazionalità e lingua ogni mattina, accolti dall’amorevolezza delle suore, pullulavano nelle grandi aule del Saraceno”.