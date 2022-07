Diocesi: Alghero, dal 3 luglio messa domenicale in inglese nella parrocchia di Nostra Signora della Mercede

A partire dal 3 luglio, ogni domenica alle 18.30 sarà garantita la celebrazione eucaristica in lingua inglese nella parrocchia di Nostra Signora della Mercede in via Giovanni XXIII ad Alghero. L’iniziativa è stata assunta – per volontà del vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino – dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo in collaborazione con la Comunità dei padri Mercedari.

“Secondo i dati statistici precedenti alla diffusione del virus, la città di Alghero – con oltre 1.150.000 presenze turistiche – si attesta quale la maggiore tra le mete turistiche della Sardegna”, spiega una nota della diocesi, nella quale si sottolinea che “statisticamente la suddivisione tra italiani e stranieri si era consolidata nel 40% e 60%”. “Quest’anno, che si presenta alquanto promettente, sembra prevalere la presenza degli italiani rispetto agli stranieri; ma si tratta pur sempre di cifre importanti che hanno indotto la diocesi – conclude la nota – ad organizzare questo nuovo servizio religioso anche come segno di accoglienza della comunità algherese a favore delle necessità dei turisti”.