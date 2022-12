Televisione: Tv2000, stasera in onda il Concerto di Natale nella cattedrale di Roma, con la direzione di mons. Frisina

In onda su Tv2000 oggi, mercoledì 28 dicembre alle 22.40, il Concerto di Natale nella cattedrale di Roma, la basilica di San Giovanni in Laterano, diretto da mons. Marco Frisina. Giunto alla trentottesima edizione, l’evento musicale coinvolge un’eccezionale formazione del Coro della diocesi di Roma accompagnata dall’Orchestra Fideles et Amati: oltre 200 cantori e 50 maestri d’orchestra che eseguono brani italiani ed internazionali tra i più celebri della tradizione natalizia introdotti dalle riflessioni del maestro Frisina. Elaborazioni e orchestrazioni sono di mons. Marco Frisina. I brani eseguiti, ricorda un comunicato di Tv2000, sono “Gloria di Cortona, Adeste fideles, Joy to the world, Minuit chrétien, Tre quadri di Natale, Tu scendi dalle stelle, The first Noel, Tante schiere d’angeli, Mele kalikimaka, Figlio mio, Verbum caro, Have yourself a merry little Christmas, White Christmas, Jingle bells, Pacem in terris, Stille nacht, Feliz navidad”. I solisti sono Paola Cecchi, Danilo Defant, Fabrizio Flamini, Lavinia Gazia, Barbara Leo, Laura Lucchesini, Rossella Mirabelli, Silvia Parrinello, Gianni Proietti, Andrea Sconosciuto, Rosangela Sorrentini, Chiara Tettoni, Matteo Vizzani.