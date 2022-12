“Ho convocato l’ambasciatore dell’Iran. Ho chiesto con grande fermezza di non procedere più alle esecuzioni capitali, di fermare la repressione violenta e dialogare con i manifestanti. Il governo italiano farà il possibile per garantire il rispetto dei diritti umani in Iran”. Così Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sintetizza in un tweet i contenuti del colloquio avuto questa mattina alla Farnesina con l’ambasciatore dell’Iran.