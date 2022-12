Papa Francesco: all’udienza, “una preghiera per il Papa emerito Benedetto”. “Il Bambino di Betlemme conceda alla martoriata Ucraina il sospirato dono della pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

Non poteva mancare un pensiero al dramma della guerra in Ucraina nelle parole del Papa, nell’ultima udienza generale dell’anno. Al momento dei saluti ai pellegrini polacchi, Francesco ha detto: “Nell’avvicinarsi della fine di quest’anno, vi invito a rendere grazie a Dio per la sua bontà e misericordia. L’amore di Dio che si è rivelato a Betlemme porti la consolazione ai nostri cuori, turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altre parti del mondo. Voglio ringraziare il popolo della Polonia per tutto l’aiuto che dà al popolo ucraino. Ricordiamo che nella storia dell’umanità l’ultima parola spetta a Dio, perché ‘tutto appartiene all’amore’. A ognuno di voi, alle famiglie polacche e ucraine che si trovano attualmente nella vostra Patria, la mia benedizione”.

Nei saluti in italiano un pensiero in particolare a Benedetto XVI: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo: è molto malato chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine”.

Poi i saluti ai gruppi parrocchiali, agli adolescenti del Movimento dei Focolari provenienti da diversi Paesi, agli insegnanti di religione della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e alla Banda di Ceccano. “Il Bambino di Betlemme vi doni la sua luce e il suo conforto. Egli conceda alla martoriata Ucraina, oppressa dalla brutalità della guerra, il sospirato dono della pace”, ha concluso.