Diocesi: Savona, stasera a Finalpia (Finale Ligure) il concerto del coro polifonico “Sine Nomine”

Oggi, mercoledì 28 dicembre alle 21, nell’abbazia Santa Maria a Finalpia (Finale Ligure) il coro polifonico “Sine Nomine” terrà il concerto di Natale diretto dal maestro Gianluca Viglizzo e a ingresso libero. Il gruppo nasce dalla fusione di due realtà corali parrocchiali cittadine: il coro polifonico “San Giovanni Battista” di Finalmarina e la corale “Santa Maria” del santuario Nostra Signora Assunta in Finalpia. Oltre al servizio di animazione liturgica il “Sine Nomine” si esibisce proponendo un repertorio cha spazia dal canto gregoriano al barocco. Viglizzo ha compiuto gli studi di pianoforte sotto la guida del maestro Walter Ferrato, prima di laurearsi in Musicologia presso la Scuola di Paleografia e filologia musicale di Cremona nel 2001 e diplomarsi in Polifonia rinascimentale al Politecnico della cultura di Milano nel 2008. Da anni si dedica allo studio e alla trascrizione del repertorio antico. In passato ha collaborato con il Triacamusicale Vocal Ensemble, per cui ha curato le produzioni legate al concertato veneziano seicentesco in veste di direttore. Dal 1990 è organista titolare della basilica di Finalmarina e dal 1995 guida il coro polifonico “Sine Nomine”.