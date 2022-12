Giovani: a Camaldoli le giornate per i 18-30enni. “Fede/fiducia. Una finestra sulla vita”

A partire da oggi, mercoledì 28 dicembre, si svolgono le Giornate di fine anno dedicate ai giovani tra i 18 e i 30 anni organizzate dal monastero di Camaldoli (Arezzo). Il tema scelto per questo appuntamento è, quest’anno, “Fede/fiducia. Una finestra sulla vita”. “Il tempo che stiamo attraversando, segnato da eventi come l’emergenza ecologica e la pandemia, è caratterizzato in modo profondo da una crisi della fiducia rispetto al futuro che ci attende”. Eppure, spiegano gli organizzatori, “senza un orizzonte affidabile non si può costruire la propria vita”. Cinque giornate, fino al 1° gennaio, di incontro, fraternità, preghiera e riflessione con due relatori: Franco Vaccari, presidente e fondatore di “Rondine Cittadella della pace” e don Luigi Maria Epicoco, teologo e assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. “Un tempo speciale da vivere in maniera diversa, in un clima di ascolto, preghiera e condivisione”.