Giornata della Pace: San Marino, consegna del Messaggio del Papa alle autorità

La Chiesa di San Marino-Montefeltro propone due celebrazioni per la 56.ma Giornata mondiale della Pace che si celebra il 1° gennaio: alle ore 12 presso la Basilica del Santo a San Marino (in diretta sulla San Marino RTV) e alle ore 17 presso la Cattedrale di Pennabilli. Nel corso delle celebrazioni – si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi – il vescovo Andrea Turazzi consegnerà alle autorità di San Marino e del Montefeltro il Messaggio del Papa per la Giornata della Pace. “Dopo il Covid-19 che ha destabilizzato gran parte del mondo facendolo piombare nel cuore di una notte buia, ora sperimentiamo la sciagura della guerra in Europa causata da scelte umane colpevoli”, scrive la diocesi. E mentre “per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni efficaci”. “L’epidemia però ci ha lasciato la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che nessuno può salvarsi da solo”. “È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana”.