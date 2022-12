Diocesi: Fidenza, venerdì mons. Vezzoli benedirà l’icona della Sacra Famiglia che sarà a disposizione delle parrocchie per la preghiera

In occasione della festa della Sacra Famiglia, venerdì 30 dicembre, il vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, benedirà l’immagine sacra di Gesù, Giuseppe e Maria fatta pervenire dall’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare che sarà poi a disposizione di tutte le parrocchie del Vicariato di Fidenza per sostarvi settimanalmente con l’accompagnamento della preghiera. L’icona sarà benedetta nel corso della celebrazione eucaristica che il vescovo presiedere alle 8 nella cripta della cattedrale.

L’immagine della Sacra Famiglia fino al 6 gennaio sarà presente nella chiesa di S. Maria Annunziata; dal 7 gennaio al 14 gennaio sarà invece nella chiesa di San Michele Arcangelo.