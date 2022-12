Neonato abbandonato: Menorello (Sui Tetti), “Pnrr sia occasione per investimento sulla vita”

“Per fortuna la ministra Roccella ha indicato all’attenzione pubblica il caso del neonato abbandonato in Lombardia, per le gravi difficoltà economiche dei genitori. E così tutti abbiamo potuto accorgerci di che valore abbiano i centri di aiuto alla vita, che hanno accolto questa situazione. Questo caso ci faccia guardare con più attenzione alle occasioni che ci sono per aiutare la vita. Come l’obiettivo del Pnnr di inserire i consultori nelle nuove case di comunità. Il Pnnr allora sia anche occasione di investimento sulla vita, con la possibilità di rifondare i consultori stessi nel rapporto con il privato sociale”. Così l’avv. Domenico Menorello, coordinatore del movimento “Ditelo sui tetti”, network associativo nato nel 2018 e neo componente del Comitato Nazionale di Bioetica, che osserva: “Nell’agenda Ditelo sui tetti da tempo abbiamo osservato che il Pnnr può rappresentare una straordinaria occasione per un grande e investimento sulla vita, valorizzando la capacità di accoglienza che esiste, per porre fine alla troppo lunga stagione dei consultori solo come dispensatori di certificati per l’aborto. Contestualmente diventa improcrastinabile una disciplina dei consultori che dia concretezza al loro obiettivo primario: strumenti e luoghi per aiutare la maternità, mentre nella prassi sono divenuti luoghi per accompagnare la donna verso l’interruzione volontaria di gravidanza.”