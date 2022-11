Televisione: A Sua Immagine, oggi la storia del sogno di Giulia. Domani la VI Giornata mondiale dei poveri

A più di due anni dall’inizio della pandemia e con una guerra alle porte dell’Europa, l’Italia fa i conti con l’aumento delle povertà e dell’esclusione sociale. In occasione della VI Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco, A Sua Immagine compie un viaggio dentro le nuove povertà cercando di analizzare le azioni che possono essere messe in campo per fronteggiare questa emergenza e mostrando l’attenzione che la Chiesa italiana pone quotidianamente nei confronti dei più fragili della nostra società. In studio, domani 13 novembre, con Lorena Bianchetti ci saranno don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana e Giovanna Grillo, rappresentante Fict federazione italiana comunità terapeutiche. Paolo Balduzzi, in collegamento da Piazza San Pietro, segue il pranzo di Papa Francesco con gli indigenti, che si tiene dopo la celebrazione della Messa che il Pontefice celebrerà alle 10 nella basilica di San Pietro, alla presenza di persone bisognose e dei volontari delle tante associazioni che le assistono. Alle 12.00 consueta diretta con l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro. La puntata di oggi, 12 novembre, vedrà invece la storia di Giulia, una bambina morta a soli 10 anni per una grave malattia, raccontata dalla madre Eleonora che oggi porta avanti il sogno della figlia: donare ai bambini, malati o no, un sorriso attraverso giochi, libri, indumenti ed anche servizi e beni materiali che possano aiutarli a combattere le loro battaglie. Per “Le Ragioni della Speranza” mons. Dario Edoardo Viganò incontrerà Alessandro Quarta, conosciuto come il violinista rock. La CNN lo ha definito un Musical genius. Premiato nel 2017 come “Migliore Eccellenza Italiana nel Mondo” per la Musica, con il suo violino è capace di regalare emozioni uniche.