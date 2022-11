Diocesi: Pinerolo, presentazione della prima tesi di laurea in Italia sulla figura di Alberto Monticone

Prenderà il via il prossimo 17 novembre, presso la Parrocchia dello Spirito Santo, a Pinerolo, la formazione socio-politica promossa dall’ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro, guidato da Giancarlo Chiapello, su indicazione della lettera pastorale del vescovo Derio Olivero, “Brindiamo?”, e nel solco dei Cantieri di Betania, prospettive per il secondo anno del Cammino Sinodale voluto dalla Cei. Il primo incontro, organizzato con l’Azione Cattolica diocesana, sarà dedicato alla presentazione della prima tesi di laurea in Italia sul pensiero politico dell’ex presidente nazionale dell’Azione Cattolica, Alberto Monticone, figura fondamentale nella riflessione e azione sulla presenza dei cattolici. Saranno presenti con Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale Azione Cattolica, l’autore, Alessandro Barotto, Franco Betteto, presidente diocesano Ac Pinerolo, don Massimo Lovera, parroco, vicario per la città, coordinatore degli Uffici pastorale giovanile e catechistico.