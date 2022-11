Salute: Ail, il 15 novembre a Roma conferenza su “L’impatto economico del mieloma multiplo”

“L’impatto economico del mieloma multiplo. Indagine sulle ricadute finanziarie e sociali per pazienti e caregiver”. Questo il tema al centro della conferenza in programma martedì 15 novembre, a Roma, per iniziativa dell’Ail-Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

L’incontro, ospitato dalle 11.30 presso la Sala Perin Del Vaga dell’Istituto Luigi Sturzo (via delle Coppelle, 35), vedrà la partecipazione di Giuseppe Toro, presidente nazionale dell’Ail, Mario Boccadoro, ematologo dell’Università di Torino e vicepresidente dell’European Myeloma Network (Emn), Felice Bombaci, coordinatore dei Gruppi pazienti Ail nazionale, Daniele Derudas, dirigente medico Uo Ematologia e Centro trapianti midollo osseo (Ctmo) dell’Ospedale oncologico di riferimento regionale “Armando Businco” di Cagliari, Francesco Saverio Mennini, direttore Eehta-Ceis presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e presidente della Società italiana di Health Technology Assessment (Sihta). Porterà la propria testimonianza Fabio Fulio Bragoni.