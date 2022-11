Diocesi: Trento, domenica riaprono le chiese di San Giovanni ad Ala e di San Martino a Pilcante. Celebrazioni con mons. Tisi e il card. Sandri

Domenica 13 novembre riapriranno al culto la chiesa di San Giovanni di Ala e la chiesa San Martino di Pilcante, nella diocesi di Trento. Entrambi gli edifici, punti di riferimento per la comunità locale, negli ultimi anni sono state oggetto di importanti lavoro di restauro. Gli interventi, si legge sul sito web de “Vita trentina”, hanno riguardato “la manutenzione della facciata e del tetto della chiesa di San Giovanni di Ala e quella della copertura e del campanile per San Martino di Pilcante”. “I cantieri – viene ricordato – hanno comportato anche alcune chiusure per i due luoghi di culto, che ora vengono restituiti alla comunità nella Giornata del ringraziamento, durante la quale il mondo contadino ringrazia per il raccolto”.

La messa delle 9.30 di domenica 13 novembre, a Pilcante, sarà presieduta dall’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi; a seguire è in programma la benedizione dei mezzi agricoli e dei frutti della terra.

La messa delle 14.30, in San Giovanni, sarà presieduta dal card. Leonardo Sandri, argentino e figlio di emigrati alensi. “L’ultima messa presieduta da Sandri nella sua città di origine – ricorda ‘Vita trentina’ – risale al 2017: anche in quel caso si trattava della domenica del ringraziamento, e ricorrevano per il cardinale i suoi 50 anni di sacerdozio”.