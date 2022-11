Solidarietà: Focsiv, i vincitori del XXIX Premio del Volontariato internazionale 2022

Consegnati oggi i riconoscimenti del XXIX Premio del Volontariato Internazionale Focsiv 2022. I tre vincitori sono Josefina Domingas José Cappellaro di Cope Tunisia. A lei il premio Volontario Internazionale Focsiv 2022. Nata in Mozambico oggi vive a Tunisi dove è impegnata in un progetto, Ricomincio da te, volto all’inclusione delle persone con disabilità nella società tunisina. A Clarisse Zouré dell’Union des associations des femmes de Garango partner di Aes – Ccc è andato, invece, il Premio Volontario dal Sud Focsiv 2022. Zouré è la presidente di un’unione di 52 piccole associazioni femminili delle quali fanno parte più di 1.000 donne della Provincia del Boulgou, situata nella Regione del Centro-Est del Burkina Faso. Il terzo premiato è Ricardo Rao insignito del Premio Difensore dei Diritti Umani Focsiv 2022. Rao è un avvocato brasiliano indigenista del Funai, la Fundação Nacional do Índio organizzazione del Governo brasiliano di difesa delle terre e dei popoli originari dell’Amazzonia. Oggi vive a Roma dove si è rifugiato dopo che ha avuto la coscienza che sarebbe stato ucciso a causa del suo lavoro di denuncia della criminalità organizzata del traffico del legno, del narcotraffico e degli omicidi delle popolazioni indigene nel Maranhão, in Amazzonia. La premiazione rientra nel quadro dei festeggiamenti per il 50° Focsiv in corso da oggi a Roma. L’evento si è aperto con un workshop “Essere umani, esseri umani. Alla ricerca di un equilibrio, sopra la follia”, seguito dal Premio volontariato internazionale. Il pomeriggio si chiuderà con la vera e propria Festa del 50° della fondazione della Federazione, nata dalla volontà e dalla decisione di 20 Ong fondatrici, “da uomini e donne che si misero insieme in cammino sull’onda del rinnovamento indicato dal Concilio Vaticano II, delle encicliche Pacem in Terris e della Populorum Progressio, con nel cuore e nella testa la passione le competenze nel volontariato e nella cooperazione internazionale”. Focsiv, oggi, rappresenta 94 Organizzazioni attive in 80 paesi del mondo. Il 50° Focsiv e il XXIX Premio Volontariato Internazionale FOCSIV 2022 hanno ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, sono sotto l’alto Patrocinio del Parlamento Europeo e hanno ricevuto i Patrocini della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Federazione Nazionale Stampa Italiana e di RAI per la Sostenibilità ECG.