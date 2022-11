Minori: Save the Children, il 16 novembre a Roma presentazione della XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio

Verrà presentata mercoledì 16 novembre, a Roma, la XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio che quest’anno fotografa lo stato di salute di bambine, bambini e adolescenti a seguito della pandemia, con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali, economiche e territoriali.

Lungo tutto il percorso della crescita, dalla nascita all’adolescenza, l’Atlante di Save the Children “approfondisce temi quali l’accesso ai servizi sanitari, la tutela della salute negli ambienti di vita, la cura del benessere fisico e della salute mentale, con particolare riguardo all’acuirsi del disagio adolescenziale”.

“Come stai?” è la domanda che molti ragazzi e ragazze avrebbero voluto sentirsi rivolgere durante la pandemia e che ancora oggi non viene loro rivolta dagli adulti, in un Paese che fatica ad aprire spazi di ascolto e di protagonismo per le nuove generazioni. E per questo Save the Children ha voluto sceglierlo come titolo della pubblicazione, anche quest’anno è un viaggio ricco di dati, elaborazioni, mappe e immagini, ed è arricchito dalle voci di operatori sul campo, esperti, scrittori, ragazze e ragazzi, con l’obiettivo non solo di comporre un quadro di insieme su un tema delicato e complesso quale il diritto alla salute per tutti, ma anche di tracciare proposte e linee di lavoro per il futuro.

All’evento, che si terrà il 16 novembre alle 10.30 presso la sala della Stampa estera (via dell’Umiltà 83/c, Roma), interverranno Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, Cristiana Pulcinelli, curatrice dell’Atlante dell’infanzia a rischio, Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children Italia, Gabriele Spaccini, del Movimento Giovani per Save the Children – Change the future, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, Stefano Vicari, professore presso la Facoltà di Medicina all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Enrica Baricco, fondatrice e presidente di CasaOz onlus, e il pediatra; Riccardo Bosi. Modererà l’incontro Antonella Inverno, responsabile delle Politiche per l’infanzia e l’adolescenza di Save the Children Italia. La presentazione potrà anche essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul profilo LinkedIn di Save the Children.