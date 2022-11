Diocesi: Pavia, dal 13 novembre al Sacro Cuore messa in inglese ogni seconda domenica del mese

A partire dal 13 novembre, ogni seconda domenica del mese, nella cappella del Sacro Cuore del Ticinello a Pavia (via Colombo, 10) verrà celebrata la messa in lingua inglese. A promuovere l’iniziativa è l’Ufficio Migrantes della diocesi di Pavia, il cui referente territoriale è don Franco Tassone, coadiuvato da suor Ornella Simioni. La prima celebrazione, prevista per le 15.30 di domenica 13, sarà presieduta da padre Vineesh Kochulcudiyil dei Fratelli dell’India e Sri Lanka. Le successive saranno celebrate nelle domeniche 11 dicembre, 8 gennaio, 12 febbraio, 12 marzo, 9 aprile, 14 maggio e 11 giugno.