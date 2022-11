Diocesi: Ugento-S. Maria di Leuca, una colletta per la VI Giornata mondiale dei poveri

Una colletta diocesana in tutte le parrocchie a sostegno delle famiglie in difficoltà per il rincaro delle bollette dell’energia e del gas seguite dalle Caritas parrocchiali. È l’iniziativa lanciata dalla Caritas diocesana di Ugento-S. Maria di Leuca, diretta da don Lucio Ciardo, in occasione della VI Giornata mondiale dei poveri che si celebra domani 13 novembre. Ogni comunità parrocchiale, in autonomia o gemellandosi con altre comunità, è invitata ad organizzare un momento di festa e di convivialità, per il pranzo o la cena, da condividere insieme con le persone in difficoltà. In una lettera inviata alla diocesi don Ciardo ricorda come la pandemia e la guerra in Ucraina abbiano fatto crollare i segni di recupero economico imponendo al mondo uno scenario complesso. “Il significato di povertà – si legge nella lettera – si è esteso e non contempla più solo gli indigenti, i profughi e gli sfollati, ma lambisce anche le soglie di molti nostri vicini di casa”. Da qui l’appello a donare partecipando alla colletta.