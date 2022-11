Giornata mondiale poveri: Dicastero Laici, Famiglia e Vita invita i giovani ad “alzarsi e a muoversi” verso i poveri

Un invito ai giovani a vivere la XXXVII Gmg che si celebra nelle Chiese particolari il prossimo 20 novembre, Solennità di Cristo Re, in sintonia con la Giornata mondiale dei poveri di domani 13 novembre. A lanciarlo oggi è il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita che, in una lettera, partendo dal tema della Gmg, “Maria si alzò e andò in fretta”, esorta i giovani a donare il proprio tempo, le proprie forze a favore dei più poveri, degli emarginati, di coloro che sono scartati dalla società. Nella settimana che va da domenica 13 a domenica 20 novembre, il Dicastero promuove e sostiene una serie di iniziative che si svolgeranno in varie parti del mondo. Tra queste si segnala quella di Caritas Internationalis, che lancerà un programma di riflessione e di azione della durata di una settimana, intitolato ‘Coltivare la solidarietà: dalla preghiera all’azione’. Si inizierà con una Messa online per la Giornata mondiale dei Poveri e si concluderà il 20 novembre con un Rosario online per celebrare la Gmg nelle Chiese particolari. Ogni giorno, sul sito di Caritas Internationalis, saranno disponibili preghiere (#PrayActCaritas) e suggerimenti fondati sulla metodologia Vedere/Giudicare/Agire che incoraggeranno la riflessione sul tema della povertà e ispireranno azioni semplici ma efficaci per servire, accompagnare e difendere i poveri. La preghiera online del Rosario, che farà parte delle proposte della Caritas per i giovani, sarà aperta dalle riflessioni di p. João Chagas, responsabile dell’Ufficio Giovani del Dicastero. Oggi pomeriggio, sabato 12, i giovani del Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo, invitano i più poveri ed emarginati ad un momento di fraternità e preghiera. Il 19 e il 20, a Lisbona, sede della Gmg internazionale dell’agosto 2023, la celebrazione sarà dedicata sia agli adolescenti che alla gioventù universitaria, con lo scopo di offrire loro un’esperienza di comunione ecclesiale e di inviarli in missione nelle comunità parrocchiali. A Roma, la Pastorale Giovanile della Diocesi invita i giovani al Santuario del Divino Amore, dove si svolgeranno prima una festa e poi una veglia notturna che si concluderà con la Messa presieduta dal card. Angelo de Donatis. Per condividere e creare una rete di testimonianze, di azioni concrete, di storie e di comunione spirituale, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Caritas Internationalis e il Comitato Organizzativo Locale della GMG di Lisbona 2023 lanciano l’hashtag #AriseandGo, che riprende il tema del Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della Gioventù 2022-2023 “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Un video promozionale della celebrazione del 20 novembre è stato messo a disposizione delle Conferenze episcopali, dei Sinodi delle Chiese Patriarcali e Arcivescovili Maggiori, delle diocesi/eparchie, dei movimenti ecclesiali e associazioni.