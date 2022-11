Diocesi: Forlì-Bertinoro, il ricordo di “don Pippo” nel 70° della morte. Domenica messa a Santa Lucia, lunedì incontro pubblico

La diocesi di Forlì-Bertinoro e il Momento, settimanale fondato nel 1919 da mons. Giuseppe Prati, meglio conosciuto come don Pippo, in collaborazione con l’Opera don Pippo e con il patrocinio del Comune di Forlì ricorderanno il sacerdote, educatore, giornalista e comunicatore, in occasione del 70° anniversario della morte con due appuntamenti. Domenica 13 novembre, alle 19, nella chiesa di Santa Lucia, il vescovo Livio Corazza presiederà la celebrazione eucaristica animata dal coro San Paolo-Cappuccinini diretto da Enrico Pollini. Lunedì 14 novembre, alle 21, nel Salone comunale di Forlì si terrà l’incontro pubblico “Il mondo dell’informazione nella missione della Chiesa”. Dopo i saluti del vescovo Corazza e del sindaco Gian Luca Zattini, interverranno il direttore de L’Osservatore Romano Andrea Monda, e il direttore de il Momento, mons. Franco Appi, moderati da don Giovanni Amati, responsabile Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Forlì-Bertinoro. Durante l’incontro sarà ricordato anche il 70° anniversario dell’Opera don Pippo e sarà proiettato il trailer del docufilm su don Pippo “Potevo farmi santo” con l’intervento del regista, Romeo Pizzol. “Don Pippo era prete fino in fondo, in tutto quello che faceva – afferma mons. Corazza -. La cittadinanza di Forlì ricorda uno dei suoi cittadini migliori, la Chiesa cattolica di Forlì ricorda uno dei suoi preti migliori. Don Pippo è stato un buon cittadino perché è stato un buon cristiano, un buon prete. Non solo i cristiani, ma tutti i cittadini gli sono riconoscenti per aver amato in particolare i giovani, i poveri e la verità, obbedendo alla luce del Vangelo, alla sua coscienza e alla dignità di ogni persona”.