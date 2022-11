Giornata mondiale poveri: Sant’Egidio, “ripartire dalla solidarietà”. Domani la celebrazione in tutto il mondo

La Comunità di Sant’Egidio celebra domani in tutto il mondo la VI Giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco. A Roma la Comunità parteciperà alla celebrazione a San Pietro e al pranzo con il Papa assieme a un centinaio di poveri, di cui è “amica tutto l’anno”. Sempre a Roma, dalle 13, la mensa di via Dandolo 10 sarà aperta grazie all’impegno gratuito degli studenti della Scuola di lingua e cultura italiana, “nuovi europei” originari di diversi paesi e ormai integrati. Numerosi gli appuntamenti di solidarietà con i poveri anche in altre città italiane tra cui Bologna, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pescara e Torino (per tutti gli appuntamenti, clicca qui). La Giornata sarà ugualmente celebrata in tutti i Paesi in cui è presente Sant’Egidio: in diverse città europee come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, rifugiati, detenuti. Ovunque, si legge in una nota, sarà “l’occasione per lanciare un messaggio di speranza che invita tutti a ripartire dalla solidarietà” in “un tempo segnato dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze economiche e sociali, come l’aumento del costo della vita”.