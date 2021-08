Vita consacrata: Gesuiti, al via ad Ariccia la prima Congregazione della Provincia euro-mediterranea

Si tiene da oggi al 22 agosto, presso la Casa Divin Maestro di Ariccia, la prima Congregazione della Provincia euro-mediterranea della Compagnia di Gesù. Circa 50 i partecipanti. Tra i compiti principali la riflessione sullo stato della Provincia, della Compagnia, le opportunità più importanti ed i bisogni più urgenti da affrontare, le risposte da mettere in campo.

“In particolare – sottolinea p. Roberto Del Riccio, provinciale Eum – con i giovani, p. Sosa ci invita a verificare, se nel nostro apostolato mettiamo al centro una prospettiva di discernimento vocazionale, aiutandoli a scoprire il loro posto nella Chiesa e nel mondo. Ci incoraggia poi a riflettere sulla nostra vocazione gesuita e su quali passi in avanti si possono intraprendere per promuoverla”. Evidente l’attenzione alla sinodalità del processo proposto: “Vogliamo vivere questa dimensione, proposta con fermezza da Papa Francesco, in primis nei nostri processi, per fare esperienza fino in fondo del metodo del discernimento: valutare di ogni cosa i pro e i contro, in un clima di condivisione, collaborazione e comunità vera, nell’ascolto dello Spirito che lavora nella nostra Compagnia, facendone una comunità di servizio. Solo così potremo partecipare al dono che ebbe Ignazio di vedere nuove tutte le cose in Cristo”. I partecipanti eleggeranno quindi il procuratore e il sostituto in vista della 71ª Congregazione dei procuratori convocata dal padre generale per il 2023 e si esprimeranno in merito alla decisione della convocazione della Congregazione generale.