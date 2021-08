Afghanistan: Misericordie, “pronti ad aiutare la popolazione costretta a lasciare la propria terra”

Il presidente nazionale della Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, Domenico Giani, i consiglieri di presidenza della Confederazione, in unione con il correttore nazionale, il vescovo mons. Franco Agostinelli, stanno seguendo con “particolare attenzione e preoccupazione” la situazione che si sta sviluppando in Afghanistan. Lo riferisce una nota della Confederazione nazionale che si dice “disponibile a fare la propria parte sul fronte dell’aiuto, dell’assistenza e dell’accoglienza per tutti coloro che saranno costretti a lasciare quella terra martoriata”. “In questo momento il dovere di tutta la comunità internazionale è di non abbandonare la popolazione e di trovare ogni forma possibile di sostegno”.