Ue: Sassoli (Europarlamento) in visita al confine tra Lituania e Bielorussia durante il tour degli Stati baltici

Il presidente del Parlamento europeo inizia oggi una visita di quattro giorni in Lituania, Lettonia ed Estonia. Oggi il presidente incontra a Vilnius la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya. Domani mattina, 18 agosto, incontrerà il presidente della Lituania Gitanas Nausėda, il primo ministro Ingrida Šimonytė e il presidente del Seimas Viktorija Čmilytė-Nielsen. Nel pomeriggio visiterà il confine bielorusso-lituano insieme ai presidenti dei parlamenti lituano, lettone ed estone. Incontrerà poi le truppe Nato con base nel Paese.

Giovedì 19 agosto il presidente sarà a Riga per partecipare a un evento con i giovani europei. Incontrerà poi la presidente del parlamento lettone (Saeima) Ināra Mūrniece e il presidente della Lettonia Egils Levits.

Sassoli si recherà quindi a Tallinn, dove venerdì 20 agosto prenderà parte alle celebrazioni per il 30° anniversario del ripristino dell’indipendenza dell’Estonia. Incontrerà il presidente dell’Estonia Kersti Kaljulaid, il presidente del parlamento estone (Riigikogu) Jüri Ratas e il primo ministro Kaja Kallas.