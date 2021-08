Afghanistan: Consiglio di sicurezza Onu, “consentire assistenza umanitaria, importanza della lotta al terrorismo”

UN Photo/Ariana Lindquist

I membri del Consiglio di sicurezza Onu hanno invitato, con un comunicato seguito alla riunione di ieri, “a intensificare gli sforzi per fornire assistenza umanitaria all’Afghanistan e a tutte le parti per consentire l’accesso immediato, sicuro e senza ostacoli alle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite e ad altri attori umanitari che forniscono assistenza, anche attraverso le linee di conflitto, per garantire che l’assistenza raggiunge tutti i bisognosi”.

I membri del Consiglio di sicurezza hanno riaffermato “l’importanza della lotta al terrorismo in Afghanistan per garantire che il territorio dell’Afghanistan non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun Paese e che né i talebani né alcun altro gruppo o individuo afghano sostengano i terroristi che operano sul territorio di qualsiasi altro Paese”.

I membri del Consiglio di sicurezza hanno ribadito il loro sostegno al lavoro della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama). Hanno sottolineato l’importanza della sicurezza e della protezione del personale delle Nazioni Unite, nonché del personale diplomatico e consolare degli Stati membri delle Nazioni Unite.