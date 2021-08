Movimenti: RnS, al via oggi pomeriggio a Frascati la Scuola di animazione carismatica per “una rinnovata missione”

Si svolgerà sul tema “‘Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti e stato affidato’ (2 Tm 1, 14) – In comunione, per una rinnovata missione carismatica!” la Scuola di animazione carismatica promossa dal Rinnovamento nello Spirito Santo, da oggi pomeriggio al 22 agosto, presso il Centro Giovanni XXIII a Frascati (Roma). Quattro i ministeri interessati: animazione della preghiera, musica e canto, intercessione per i sofferenti, ecumenismo. Per ciascuno di questi ministeri è prevista la partecipazione di delegati provenienti da tutte le Regioni d’Italia. Il programma prevede 6 relazioni plenarie, 28 simposi per differenti livelli di crescita, 10 workshop, 6 celebrazioni eucaristiche in una delle quali sarà amministrato il sacramento dell’unzione degli infermi, una celebrazione ecumenica. Ad aprire i lavori, oggi pomeriggio, dopo la preghiera comunitaria carismatica e la presentazione della Scuola, a cura di Rosario Sollazzo, membro del Cns Area carismatica ministeriale, saràa, alle 16,45, Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS, che dichiara: “Questa Scuola, pensata e strutturata con grande impegno da parte degli animatori nazionali del Movimento, ripropone il valore dei carismi e della ministerialità nel tessuto ecclesiale. Più che un luogo dottrinale, la Scuola rappresenta un segno identitario di ‘ripartenza’ della formazione, mirata a una condivisione più profonda e attenta dei bisogni delle comunità dopo i difficili mesi della pandemia. Attraverso la grazia dello stare insieme si esperimenterà la ricchezza spirituale e umana che da sempre abitano il RnS, con una particolare attenzione allo studio della Parola e alla preghiera, anche in chiave ecumenica”.