Diocesi: Sessa Aurunca, il comune di Pietralcina conferisce al vescovo Piazza la cittadinanza onoraria

È stata conferita, nei giorni scorsi, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Pietrelcina, la cittadinanza onoraria a mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca. Il riconoscimento è stato conferito dall’Amministrazione comunale di Pietrelcina dopo la celebrazione della santa messa presieduta da mons. Piazza, in occasione dell’anniversario della prima messa celebrata da San Pio.

“Eccellenza reverendissima, è viva ancora nella nostra mente la sua messa a Sant’Anna che ella ha voluto celebrare il giorno prima della sua ordinazione episcopale affidando alla protezione di San Pio da Pietrelcina la sua persona e la missione che il Santo Padre le assegnava – si legge della motivazione, deliberata all’unanimità dal Consiglio comunale di Pietrelcina -. Caro è il ricordo della vicinanza discreta ed amorevole nel supportare le nostre istanze. Ci ha spronati e accompagnati in momenti difficili insegnandoci la forza della fede e la consapevolezza di rappresentare una Terra benedetta. Il suo dotto e umile apostolato ha illuminato il cammino di donne ed uomini che spesso nei nostri luoghi, da lei suggeriti, ritempravano l’affardellato spirito”.

La motivazione prosegue: “Pietrelcina, culla di un nuovo umanesimo da lei sempre auspicato, la portò a immaginare con noi una Fondazione che ponesse al centro il messaggio di padre Pio, la sua preoccupazione per gli ultimi e i sofferenti e ‘il rapporto virtuoso tra fiducia, speranza e amore incondizionato per l’uomo, in una singolare sintesi tra realtà umana e dimensione divina…’. Oggi lei è ‘pucinaro’, conterraneo della terra natìa di padre Pio e nostro concittadino, continuerà certamente col suo affetto a tutelare e testimoniare nel mondo la nostra comunità e ne sarà autorevole ambasciatore. Con gratitudine e grande affetto le diciamo: benvenuto tra di noi, carissimo pastore!”.