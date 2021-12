Solidarietà: L’Aquila, consegnati al Monastero di San Basilio 481 chilogrammi di beni di prima necessità

(Foto: Monastero San Basilio)

La raccolta alimentare organizzata dai volontari dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità Odv”, organizzazione di beneficenza, effettuata sabato 11 dicembre in un supermercato aquilano, ha consentito di donare alle suore di clausura benedettine-celestine del monastero di San Basilio all’Aquila e ad alcune famiglie bisognose ben 481 chilogrammi di beni di prima necessità. Lo si legge in un comunicato diffuso oggi.

“Un sentito grazie – scrivono sulla pagina Facebook dell’Associazione – agli amici di ‘Cordata per l’Africa’, della Caritas parrocchiale San Giovanni Battista dell’Aquila, della parrocchia Santa Maria Mediatrice dell’Aquila e soprattutto a quanti hanno voluto contribuire al raggiungimento di questo risultato”.

L’Associazione “Dona un pasto per la dignità” è nata agli inizi di gennaio di questo anno, “per opera di un gruppo di volontari – come descritto sulla loro pagina web – che sentono la necessità di aiutare le persone più bisognose. L’organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività benefiche dedite alla cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre associazioni che perseguono le stesse finalità come per esempio le mense per i poveri. I membri dell’associazione vivono il volontariato come servizio”.

Nella serata del 23 dicembre, è avvenuta la consegna ufficiale presso il Monastero di San Basilio, presenti la madre badessa suor Margherita e suor Germana che hanno accolto con spirito di doveroso ringraziamento quanti si sono adoperati per questa raccolta alimentare, alcuni membri degli “Amici di San Basilio”, alcuni rappresentanti dell’Associazione di volontariato. Così scrivono sulla pagina Facebook del Monastero di San Basilio: “Deponiamo con gratitudine ai piedi del presepe questo bel gesto di generosità da parte di tanti di voi e preghiamo affinché il Signore vi renda il centuplo in serenità, salute e prosperità economica. Assicuriamo la nostra preghiera quotidiana per i nostri benefattori, nella certezza che Dio aiuta e ‘ama chi dona con gioia’, come detto da San Paolo”.