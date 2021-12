Cultura: Firenze, oltre centomila visitatori per “Dante, il Poeta eterno”, mostra prorogata fino al 13 febbraio

Numeri importanti e soprattutto grande interesse per “Dante, il Poeta eterno”, il progetto culturale di Felice Limosani con cui, nella Cappella Pazzi a Firenze, Santa Croce celebra l’anniversario dantesco. Sono oltre centomila i visitatori che, dal 13 settembre scorso – nel pieno rispetto della normativa anti Covid -, hanno scelto di immergersi nella Divina Commedia, a 700 anni dalla morte di Dante. A fronte del consenso ottenuto dal pubblico, l’Opera e la Comunità francescana di Santa Croce, il Comune di Firenze, il Fondo Edifici di Culto del ministero dell’Interno, insieme all’artista Felice Limosani, hanno deciso di prorogare l’apertura della mostra fino al prossimo 13 febbraio (la chiusura era prevista per il 10 gennaio) con il desiderio di offrire a un maggior numero di persone l’opportunità di lasciarsi coinvolgere da questa esperienza unica. L’artista – si legge in un comunicato della Santa Croce – rilegge il Sacro Poema attraverso un dialogo multidisciplinare tra le incisioni ottocentesche di Gustave Doré, animate con raffinate tecniche digitali, l’emozionante architettura della Cappella Pazzi e una suggestiva partitura corale evocativa e spirituale. La nuova vita impressa alla Commedia dall’intervento artistico di Felice Limosani affascina i visitatori – coinvolgendo in modo particolare i più giovani – che riescono a vivere un’esperienza immersiva e contemplativa.