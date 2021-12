Infrastrutture: Cartello sociale Agrigento, stamattina sit-in di protesta per la chiusura della Ss118

Stamattina, mercoledì 29 dicembre, alle 10, i membri del Cartello sociale della Provincia di Agrigento, insieme ai sindaci di Agrigento, Raffadali, Ioppolo G., Sant’Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Alessandria della Rocca, terranno un sit-in di protesta per la chiusura della Ss118 e lo stallo della situazione che blocca un’importante porzione del territorio della provincia di Agrigento impedendo ai cittadini di andare al lavoro, in ospedale e a casa in tempi e in modi ragionevoli.

Si chiede all’Anas, al Genio civile e alla Regione di provvedere con tempestività.