Belgio: allo studio introduzione del vaccino obbligatorio. Favorevole lo stesso premier De Croo

Il primo ministro belga Alexander De Croo sta pensando di ricorrere alla vaccinazione obbligatoria per tutta la popolazione. Lo ha detto in un’intervista al quotidiano De Zondag pubblicata lo scorso weekend. L’introduzione del vaccino obbligatorio era stata già richiesta dai socialisti francofoni, che fanno parte della coalizione di governo di De Croo. Inizialmente De Croo aveva respinto questa ipotesi. Il premier belga è, invece, ora tornato sui propri passi e sta riconsiderando l’obbligo vaccinale per allievare la pressione della pandemia sulle terapie intensive nel Paese. “L’obiettivo è chiaro: dobbiamo vaccinare tutti. Se la strada della vaccinazione obbligatoria può aiutare, allora vorrei prenderla in considerazione. Intendiamoci: un governo non può deciderlo da solo. Questo dibattito deve avvenire in Parlamento”, ha detto De Croo. Intanto, domenica, per la prima volta da novembre, il numero di pazienti ricoverati per Covid negli ospedali belgi è sceso sotto i 2mila, secondo l’Istituto nazionale di salute pubblica Sciensano. Ma le autorità sanitarie si aspettano che i pazienti aumentino di nuovo a causa della variante Omicron.