Shoah: ritorna il premio nazionale “Mombaroccio/Sarano” per le scuole

Ritorna il premio nazionale “Mombaroccio/Sarano: Luci nel buio della Shoah” rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado con un montepremi di 1.500 euro. La 4ª edizione è stata illustrata alla presenza della nuova dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Alessandra Belloni, che ha ricevuto nei giorni scorsi il vicesindaco di Mombaroccio, Marco Spinaci. Ed è proprio il piccolo Comune dell’entroterra pesarese a promuovere l’iniziativa in collaborazione con numerose istituzioni tra cui Regione Marche; Provincia di Pesaro e Urbino; arcidiocesi di Pesaro; Comune di Pfarrkirchen (Germania); Comunità ebraica di Ancona; Comunità ebraica italiana di Gerusalemme; Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori; Ics Pirandello; Scuola media “Barocci” di Mombaroccio.

Il termine dell’iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022 mentre per l’invio degli elaborati c’è tempo fino al 7 marzo 2022. La premiazione si terrà nel convento francescano del Beato Sante nel mese di maggio alla presenza delle autorità. Il bando del concorso e la scheda on line di iscrizione è disponibile all’indirizzo www.comune.mombaroccio.eu.