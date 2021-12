Natale: mons. Miniero (Vallo della Lucania), “non siamo soli perché Dio è con noi”

“Il Natale racconta di una storia che ci coinvolge tutti da vicino. Sono trascorsi più di due millenni eppure non invecchia mai”. Lo sottolinea il vescovo di Vallo della Lucania, mons. Ciro Miniero.

“Questa storia ci fa posare lo sguardo su una famiglia che ha raggiunto Betlemme cercando riparo e accoglienza per la nascita del proprio bambino, ma a Betlemme trova tanti cuori chiusi;

Eppure il Natale è una storia coinvolgente e avvolgente e ci offre la chiave per comprendere il modo di agire di Dio con e per l’umanità”, osserva il presule.

“Il Natale è la storia di Gesù, il Figlio di Dio, che è nato per dirci: non sei solo nel cammino, spesso duro, della vita; non sei abbandonato quando ti affatichi per diffondere la pace, la comprensione, la solidarietà, quando ti impegni, con tutte le tue forze, ad affermare ciò che è giusto e vero per il bene di tutti. Non sei solo perché io sono con te”, conclude mons. Miniero.