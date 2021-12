Natale: mons. Gallese (Alessandria), “Dio entra nella Storia silenziosamente”

“Una volta ricordo che, dialogando con dei giovani, una ragazza se la prese con il Signore perché un suo amico era morto in un incidente. Io le risposi così: ‘Tu hai visto Dio che faceva cadere il tuo amico dalla moto?’. Il male non è entrato nel mondo per volontà di Dio, ma per invidia del demonio. Così dice il Libro della Sapienza: la morte Dio non l’ha voluta, e di fronte a questa Lui ha trovato un rimedio. L’uomo, se vuole essere tale, deve usare intelletto, volontà e fare delle scelte”. Ricorda questo aneddoto mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria, in un’intervista pubblicata su “La voce alessandrina”, dedicata al Natale. A proposito dell’emergenza sanitaria, il presule osserva: “Uno potrebbe dire: ‘Quali scelte si possono fare con il Covid?’. Ma qui sta la genialità di Dio, che ha mandato suo Figlio per permettere all’uomo di fare comunque delle scelte libere, giuste e vincenti. Libere, affinché abbiano un effetto nella Storia senza condizionare la libertà di chi viene, lasciandola intatta. Il mondo va avanti con questa specie di setaccio, che sono i problemi e le grane che abbiamo… un setaccio di fronte al quale possiamo reagire in tantissimi modi differenti. Credo che questa sia la condizione nella quale ci troviamo, di fronte a un virus che fa parte delle cose negative ‘infilate’ nella Storia a causa del peccato. E noi siamo chiamati e provocati nella nostra libertà e nella nostra intelligenza a reagire nel modo migliore”.

Alla domanda su come sta vivendo questo tempo di Natale, mons. Gallese risponde: “Per me è un momento molto pasquale, in realtà sto vivendo fuori dal mio Tempo liturgico (sorride), perché sto vivendo tante croci. Ma il pensiero natalizio che mi attraversa è questo: Dio entra silenziosamente nella Storia, in un modo che passa inosservato di fronte all’uomo e di fronte ai potenti, e solo alcuni se ne accorgono. Se Gesù Cristo venisse oggi, non ne troveremmo traccia sui media…”.