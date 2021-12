“La campagna vaccinale nazionale accelera, facendo registrare, nella giornata di ieri oltre 619mila somministrazioni, dopo le 583mila di lunedì”. Lo rende noto oggi la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In particolare, “ieri sono state inoculate 57mila prime dosi, 34mila delle quali in favore di bambini di età fra i 5 e gli 11 anni, mentre i richiami hanno superato quota 520mila”.