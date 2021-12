Giubileo Lauretano: il card. Parolin ha chiuso la Porta Santa del Santuario di Loreto

Il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, ha chiuso ieri la Porta Santa del Giubileo Lauretano. Il Giubileo era stato concesso da Papa Francesco nel 2019 in occasione dei 100 anni della proclamazione della Madonna di Loreto Patrona Universale di tutti gli aeronauti, e prorogato di una anno a causa della pandemia. Il cardinale nella sua omelia ha voluto ricordare come due giorni fa nel giorno dell’Immacolata Concezione Papa Francesco abbia ricordato nell’Angelus il Giubileo Lauretano associando la chiusura della Porta Santa anche alla recente chiusura dell’Anno dedicato a San Giuseppe. Al termine della celebrazione, mons. Fabio dal Cin, arcivescovo delegato pontificio di Loreto, ha ringraziato quanti si sono prodigati per rendere a tutti i fedeli disponibile l’esperienza del Giubileo, non solo a Loreto, ma in tutto il mondo grazie anche alla grande Peregrinatio Mariae, da poco conclusa, che ha toccato 22 aeroporti in Italia e 9 nazioni nel mondo.