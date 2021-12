Diocesi: Trento, le iniziative a sostegno dei più bisognosi nella Giornata della carità

La Chiesa di Trento celebra domani, domenica 12 dicembre, la Giornata della carità, com’è tradizione nel periodo d’Avvento. Accanto alla raccolta di offerte da destinare alle risposte più immediate alle crescenti situazioni di disagio, accentuate dall’emergenza sanitaria, anche quest’anno si rinnova l’invito a compiere un gesto di valore simbolico: alle 18, viene chiesto di accendere una candela e di collocarla a un finestra come segno di speranza e di comunione. Sempre nella Giornata della carità, la sede Caritas di via Giusti 11 a Trento resterà aperta tutto il giorno, con il negozio Altr’uso, alcuni stand dedicati alla solidarietà, e con una raccolta di guanti, sciarpe e berretti da destinare ai più poveri, e tra questi, chi vive la realtà del carcere. Per illustrare il quadro sulle povertà incontrate dalla Diocesi trentina, in particolare attraverso il servizio di Caritas e Fondazione Comunità Solidale, si svolgerà una conferenza stampa, lunedì 13 dicembre, alle 10.30, nel dormitorio per senza dimora allestito nella chiesa San Massimiliano Kolbe a Centochiavi (via Guardini, 22). Saranno presenti l’arcivescovo Lauro Tisi, il delegato dell’Area Testimonianza don Cristiano Bettega e il referente Caritas Alessandro Martinelli.