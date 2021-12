Diocesi: Ventimiglia, una partita di solidarietà tra clero e operatori dei “Centri ascolto”

La squadra di calcio del clero giocherà con gli operatori dei “Centri ascolto” di Sanremo-Ventimiglia una partita di calcio, con finalità benefiche, al campo “Grammatica” dello stadio comunale di Sanremo. L’iniziativa, in prossimità delle feste natalizie, è organizzata dalla Pastorale dello Sport e del Tempo Libero per lunedì 13 dicembre alle 21.

La squadra di calcio del clero è una realtà nuova per la diocesi ed è composta da seminaristi, diaconi, parroci, religiosi, francescani, tutti impegnati, attivi e a servizio nelle parrocchie, da Latte fino a Riva Ligure compreso l’entroterra. Gli operatori dei “Centri Ascolto” di Sanremo e Ventimiglia sono impegnati in prima linea, nell’ottica della carità cristiana e della tutela dei diritti umani, con le problematiche dei migranti, le povertà sociali, i problemi pratici quotidiani di persone e famiglie in difficoltà economica. Le loro sedi sono a Sanremo e Ventimiglia ma il loro campo di azione va ben oltre i due Comuni e si estende a tutto il territorio diocesano. Queste due realtà hanno deciso di mettersi in gioco, nello sport, scendendo in campo per giocare una partita “del cuore”. L’ingresso è libero ma è possibile lasciare un contributo. L’intero ricavato andrà in favore delle famiglie e delle persone in difficoltà della diocesi.