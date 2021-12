A Sua immagine: oggi Giovanni Scifoni racconta il suo Natale di ieri e di oggi. Domani speciale su santa Lucia

Al via oggi il primo di quattro speciali natalizi dedicati all’Avvento dove personaggi della cultura e dello spettacolo ci racconteranno il proprio Natale di ieri e di oggi ad A Sua immagine, su Rai Uno, dalle 16.05.

La conduttrice Lorena Bianchetti incontra come primo ospite Giovanni Scifoni, un attore di successo, ma anche comico originale e fuori dagli schemi, autore teatrale e conduttore tv, scrittore e youtuber che in questi giorni, è in scena al teatro Sala Umberto a Roma con lo spettacolo “Santo piacere. Dio è contento quando godo”. A seguire “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo sui passi dei santi e delle sante francescani. L’ultima tappa del percorso a San Giovanni Rotondo, da san Pio da Pietrelcina.

La puntata di “A Sua immagine” in onda domani, domenica 12 dicembre, è dedicata invece a una santa molto presente nella devozione popolare: si tratta di Santa Lucia, la cui ricorrenza è celebrata il 13 dicembre. La devozione a Lucia attraversa tutta l’Italia. Luogo d’origine è Siracusa, dove la santa nacque e trovò il martirio, ai tempi dell’imperatore Diocleziano; ma la presenza di Santa Lucia è significativa, anche a Venezia, che ne conserva i resti da molti secoli. Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa di San Pio V in Grottammare (Ascoli Piceno). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.