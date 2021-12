Ambiente: Greenaccord, il 14 dicembre a Roma conferenza su “Impresa, creatività giovanile e cura della casa comune”

Sono i filoni imprenditoriali innovativi che possono innescare meccanismi virtuosi. Valorizzare le start-up significa nuove opportunità occupazionali per i giovani, ma anche meno impatto ambientale. Lo crede Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica all’Università Tor Vergata di Roma, che aprirà la giornata di studio, dal titolo “Impresa, creatività giovanile e cura della casa comune”, che si terrà a Roma, all’Hotel Ergife (via Aurelia 619), martedì 14 dicembre, dalle 9 alle 18, organizzata da Greenaccord. Continua così l’impegno della Onlus per la formazione dei giornalisti ambientali. “L’informazione è chiamata a sensibilizzare la popolazione sull’impegno collettivo per la cura del pianeta – afferma Alfonso Cauteruccio, presidente Greenaccord Onlus -. Ma per i giornalisti è anche professionalmente stimolante scovare, verificare, accompagnare e far conoscere le esperienze imprenditoriali delle nuove generazioni a favore dell’ambiente. Durante la giornata di studio, noi ne proporremo alcune, che abbiamo selezionato in quanto particolarmente significative”. Protagonisti della giornata anche Andrea Masullo, direttore scientifico Greenaccord (Il vecchio e il nuovo passa dall’azione dei giovani); Andrea Micangeli, Università La Sapienza, Roma (Grand Challenges Energy Lab: le Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia e nel mondo, una grande sfida per portare nuova energia e consapevolezza); Michele Ieradi, Solutions and Technology Director di Esri Italia (Apporto dell’innovazione tecnologica alla cura della casa comune); Luca Peyron, docente di Teologia della trasformazione digitale, Università Cattolica del Sacro Cuore (Intelligenza artificiale: aspetti etici, potenzialità e limiti). Il seminario sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook di Greenaccord.