Emergenza freddo: Ordine di Malta, al via il piano del Corpo italiano di soccorso per aiutare i senza dimora nel Milanese

Con il drastico calo delle temperature il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta–Cisom attiva il Piano Freddo per portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità. Da Milano a Brescia, da Monza e Seregno a Lecco nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, il Cisom con i suoi volontari offre un servizio costante di assistenza agli “invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l’igiene del corpo, cibi e bevande e garantisce cure e assistenza sanitaria. “Oltre che del cibo o di una coperta calda, ciò di cui queste persone sentono veramente la mancanza è il calore umano, un po’ di vicinanza, il sentirsi meno soli ed emarginati – dichiara Gerardo Solaro del Borgo, presidente del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta-Cisom -. Instaurare un rapporto di fiducia con loro è veramente importante, richiede una certa costanza in quanto il più delle volte si mostrano diffidenti e soprattutto provano vergogna nel chiedere aiuto. I volontari Cisom sono formati per lavorare innanzitutto sul rapporto umano, per donare dignità oltre che cure materiali. Donare loro un po’ del nostro tempo è un atto di amore e fratellanza che assume un significato ed un valore superiore, andando ben oltre la semplice assistenza prestata in strada”.