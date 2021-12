Diocesi: L’Aquila, 26 dicembre il card. Feroci riceverà la cittadinanza onoraria di Pizzoli

Il prossimo 26 dicembre, Festa di Santo Stefano Protomartire, alle ore 10, il Consiglio Comunale conferirà la Cittadinanza onoraria di Pizzoli (Aquila) al card. Enrico Feroci, nativo del centro abruzzese. Successivamente, il porporato, alle ore 11, presiederà la Messa solenne in onore del Santo Patrono di Pizzoli animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo. Durante la Messa il Sindaco offrirà, come da tradizione, un cero al Santo Patrono. Lo rende noto in un comunicato la parrocchia di santo Stefano, guidata dal parroco don Claudio Tracanna. Per le festività natalizie, rende noto la parrocchia, in Piazza Municipio, all’interno dei Mercatini di Natale di Pizzoli, sarà presente dal 12 dicembre uno stand dove saranno in vendita the caldo, dolci tipici di farro e le tradizionali zeppole. Il ricavato sarà devoluto a mons. Medhin, arcivescovo – Eparca di Adigrat, con cui il parroco don Tracanna, è in contatto diretto; un pensiero per i nostri fratelli cattolici che soffrono a causa della guerra nel Tigrai (Etiopia).