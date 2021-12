Giornalismo: Premio De Carli, il 16 dicembre la cerimonia di premiazione alla Pontificia Università della Santa Croce

Si svolgerà giovedì 16 dicembre, alle 15, la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio “Giuseppe De Carli”, ospitata dalla Pontificia Università della Santa Croce, partner accademico dell’associazione costituita per ricordare la figura del vaticanista della Rai, scomparso nel 2010. L’annuncio e la premiazione dei vincitori, per le diverse sezioni proposte, saranno anticipate da una tavola rotonda sul tema “Dalla pandemia al cammino sinodale, per una Chiesa dell’ascolto”. Dopo i saluti di Daniel Arasa, decano della Facoltà di comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce, moderati da Alessandra Ferraro, caporedattore Rai, interverranno sr. Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi; Andrea Gagliarducci, giornalista vaticanista di EWTN/Aci Group; Jaime Manuel Cardenas, docente della Facoltà di comunicazione della Santa Croce. A seguire, l’annuncio dei vincitori di questa sesta edizione e la premiazione dei migliori lavori delle tre sezioni: “La presenza della Chiesa nelle fasi della pandemia di Covid-19”, “Informazione e migranti”, “Informazione e tradizioni religiose”. Per queste ultime due sezioni l’associazione “Giuseppe De Carli – Per l’informazione religiosa” ha stretto una collaborazione con il Comitato “Informazione, migranti e rifugiati” (coordinato dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce, dall’associazione Iscom, da Harambee Africa International, dalla Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero Sviluppo Umano Integrale) e con il Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose” (coordinato dalla Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce, dal Centro Studi sul Medio Oriente – Cemo e dall’Associazione Iscom). I lavori di questa sesta edizione sono stati valutati da tre giurie composte, per quanto riguarda la prima sezione, da Luca Collodi, caporedattore di Radio Vaticana Italia; Maria Laura Conte, direttrice della comunicazione della Fondazione AVSI; Assunta Corbo, fondatrice di Constructive Network; Carlo Fontana, condirettore della TGR Rai, mentre i lavori partecipanti alle altre due sezioni sono stati giudicati dai rispettivi comitati.