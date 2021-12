Diocesi: Bolzano-Bressanone, domenica 12 dicembre nelle parrocchie si raccoglie l’Offerta di Avvento

La terza domenica di Avvento, domani, nelle parrocchie e nelle chiese della diocesi di Bolzano-Bressanone si raccoglierà l’Offerta di Avvento. “Questa tradizionale colletta – spiega una nota – è un segno concreto con cui la comunità cristiana esprime il suo legame e la sua volontà di partecipare in modo solidale alle esigenze della Chiesa locale. Nel 2020 l’Offerta di Avvento in diocesi ha permesso di raccogliere un importo complessivo di 76.074,74 euro”. “Ai parroci e sacerdoti, alle parrocchie e alle comunità religiose un sincero grazie di cuore per il loro sostegno”, ha affermato il direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano, Michael Mitterhofer, aggiungendo che “rinnoviamo anche quest’anno l’invito alla comunità ecclesiale a confermare il suo impegno attraverso un contributo concreto per sostenere gli impegni della Chiesa locale”.